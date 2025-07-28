"Деньги 24": в России могут полностью запретить экспорта бензина

В России могут ввести полный запрет экспорта бензина. В настоящее время он разрешен только нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению экспертов, на фоне текущей обстановки на рынке у властей нет вариантов, кроме как хотя бы на один месяц полностью запретить продажу нефтепродуктов за границу. При этом во время обсуждения новых правил экспорта стоимость бензина на бирже немного скорректировалась.

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