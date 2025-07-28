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28 июля, 12:30

Экономика

"Деньги 24": в России могут полностью запретить экспорта бензина

"Деньги 24": в России могут полностью запретить экспорта бензина

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В России могут ввести полный запрет экспорта бензина. В настоящее время он разрешен только нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению экспертов, на фоне текущей обстановки на рынке у властей нет вариантов, кроме как хотя бы на один месяц полностью запретить продажу нефтепродуктов за границу. При этом во время обсуждения новых правил экспорта стоимость бензина на бирже немного скорректировалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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