Компания Mars сообщила, что пытается договориться с ретейлерами о поставках

В магазинах Москвы временно приостановлены отгрузки шоколадных батончиков Mars, Snickers, Bounty и других популярных брендов компании Mars. В компании выразили сожаление по поводу решения ретейлера и отметили, что прилагают усилия для поиска взаимовыгодного решения.

Эксперты отмечают, что основными причинами роста цен называют дефицит ингредиентов, увеличение стоимости импортного сырья, логистики и рост цен на какао-бобы из-за неурожая и повышенного спроса по всему миру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.