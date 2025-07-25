Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 12:15

Экономика

Компания Mars сообщила, что пытается договориться с ретейлерами о поставках

Компания Mars сообщила, что пытается договориться с ретейлерами о поставках

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Московский ТЦ "Авиапарк" выставили на продажу

Продукция Mars исчезнет с полок "Пятерочки" и "Перекрестка"

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

"Сделано в Москве": косметика для волос Sekta

"Время новых": домашний текстиль Coza

"Время новых": свечи Unification love

"Время новых": мебель TRENDYSPACE

В магазинах Москвы временно приостановлены отгрузки шоколадных батончиков Mars, Snickers, Bounty и других популярных брендов компании Mars. В компании выразили сожаление по поводу решения ретейлера и отметили, что прилагают усилия для поиска взаимовыгодного решения.

Эксперты отмечают, что основными причинами роста цен называют дефицит ингредиентов, увеличение стоимости импортного сырья, логистики и рост цен на какао-бобы из-за неурожая и повышенного спроса по всему миру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика