Центробанк объяснил, почему снизил ключевую ставку до 18%

Центробанк объяснил снижение ключевой ставки до 18%. В ведомстве заявили о более быстром, чем ожидалось, снижением инфляции и замедлением роста внутреннего спроса.

Экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту, говорится в сообщении регулятора. По прогнозу Центробанка, уже в 2025 году инфляция снизится до 6–7%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться в этих пределах в дальнейшем.

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