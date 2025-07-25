Набиуллина заявила, что у российских банков нет проблем с финансированием

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что у российских банков нет проблем с финансированием. По ее словам, их долги незначительны на фоне объемов кредитования.

Также глава ведомства допустила снижение ключевой ставки еще на 1–2% в 2025 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.