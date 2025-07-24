24 июля, 15:15Экономика
Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей
Продукция Mars может пропасть из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Компания Х5 остановила отгрузки шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. По мнению ретейлера, предложенная поставщиком стоимость не соответствуют "принципам справедливого ценообразования".
По данным компании, остатки сладостей закончатся в августе-сентябре и их можно заменить на аналоги от других производителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.