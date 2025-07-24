Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 15:15

Экономика

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

"Сделано в Москве": косметика для волос Sekta

"Время новых": домашний текстиль Coza

"Время новых": свечи Unification love

"Время новых": мебель TRENDYSPACE

"Время новых": Timart toys

"Время новых": сумки Richet

"Время новых": одежда Myari

"Время новых": фарфоровые изделия MiraclePot

"Время новых": Michosso

Продукция Mars может пропасть из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Компания Х5 остановила отгрузки шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. По мнению ретейлера, предложенная поставщиком стоимость не соответствуют "принципам справедливого ценообразования".

По данным компании, остатки сладостей закончатся в августе-сентябре и их можно заменить на аналоги от других производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика