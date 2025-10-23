Форма поиска по сайту

23 октября, 22:15

Транспорт

Монолитные работы на станции метро "Рублево-Архангельское" в Москве завершены наполовину

Монолитные работы на станции метро "Рублево-Архангельское" в Москве завершены примерно на 50%. По данным АО "Мосинжпроект", уложено около 15,5 тысячи кубометров бетона из запланированных более 36. Из-за расположения станции в районе, окруженном Москвой-рекой, особое внимание уделяется гидроизоляции конструкций от подземных вод.

Параллельно в Красногорске началось строительство соседней станции "Липовая роща", которая расположится у развязки МКАД с Новорижским шоссе. Всего графитовая линия включит 12 станций и соединит "Москва-Сити", северо-запад Москвы и Подмосковье, обеспечив пересадки на МЦК и несколько линий метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

