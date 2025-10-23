Автопродление прав отменят в России с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России заканчивается период автоматического продления водительских удостоверений. Однако если действие водительского удостоверения истекает, например 31 декабря 2025 года, то оно будет автоматически продлено до 30 декабря 2028 года. При этом в случае истечения прав 1 января 2026 года, их нужно будет продлевать самостоятельно.

Для замены просроченного удостоверения придется пройти медкомиссию, оплатить госпошлину и лично посетить отделение ГАИ. За управление автомобилем с просроченными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.