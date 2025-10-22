Форма поиска по сайту

22 октября, 07:30

Транспорт

Водительские права будут аннулировать при опасных заболеваниях в России

Водительские права будут аннулировать при опасных заболеваниях в России

Через два года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права будут аннулировать при опасных заболеваниях. В их число входят общие расстройства психологического развития, эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства личности, слепота и аномалия цветового зрения.

Согласно нововведениям, при выявлении признаков заболеваний, медорганизация будет уведомлять ГАИ. После этого водителю будет отводиться три месяца на прохождение внеочередного медосвидетельствования. Подтверждение диагноза или неявка на осмотр станут основанием для прекращения действия водительских прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоЕгор Бедуля

