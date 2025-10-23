Движение закрыто на Большом Каменном мосту и съезде на Боровицкую площадь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту и съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Будьте внимательны при построении маршрута", – призвали в ведомстве.

Ранее движение было перекрыто на Смоленской и Пресненской набережных. Автомобилисты не могли проехать в сторону "Москва-Сити" в районе улицы Арбат. Кроме того, движения не было на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) в направлении Нового Арбата. Спустя время ограничения сняли.

До этого действовали перекрытия на участках улицы 1905 года и Можайского шоссе. Проехать нельзя было от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также в районе пересечения с Аминьевским шоссе.