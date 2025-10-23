23 октября, 18:01Транспорт
Движение закрыто на Большом Каменном мосту и съезде на Боровицкую площадь в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту и съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
"Будьте внимательны при построении маршрута", – призвали в ведомстве.
Ранее движение было перекрыто на Смоленской и Пресненской набережных. Автомобилисты не могли проехать в сторону "Москва-Сити" в районе улицы Арбат. Кроме того, движения не было на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) в направлении Нового Арбата. Спустя время ограничения сняли.
До этого действовали перекрытия на участках улицы 1905 года и Можайского шоссе. Проехать нельзя было от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также в районе пересечения с Аминьевским шоссе.
