Движение закрыли на участках улицы 1905 года и Можайского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение для автомобилистов недоступно на участках улицы 1905 года и Можайского шоссе, предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, водители не могут проехать от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также в районе пересечения с Аминьевским шоссе.

Ограничения имеют временный характер, уточнили в транспортном ведомстве, призвав к внимательности при построении маршрутов.

Ранее госкомпания "Автодор" объявила о введении зимнего скоростного режима на участках федеральных автодорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября.

В связи с этим на М-11 максимальная разрешенная скорость движения снизится до 110 километров в час, а на М-4 – до 110 и 90 километров в час. На "Неве" ограничения будут действовать на участках с 59-го по 680-й километр, а на "Доне" – с 518-го по 544-й километр и с 297-го по 322-й километр соответственно.