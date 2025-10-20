Зимний скоростной режим введут на трассах М-11 и М-4 с 27 октября

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Зимний скоростной режим введут на участках федеральных автодорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 27 октября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

На М-11 максимальная разрешенная скорость движения снизится до 110 километров в час, а на М-4 – до 110 и 90 километров в час.

В летний период на этих участках действовал повышенный скоростной режим до 130 и 110 километров в час для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны.

Со скоростью до 110 километров в час по трассе М-11 "Нева" можно будет двигаться с 59-го по 147-й километр, по северному обходу Твери – с 147-го по 210-й километр, от села Медного до Санкт-Петербурга – с 210-го по 680-й километр.

Ограничение скорости 110 километров в час будет действовать на отрезке М-4 "Дон" с 518-го по 544-й километр, где дорога обходит населенные пункты Новая Усмань и Рогачевка. До 90 километров в час снизится скорость на участке обхода Ефремова – с 297-го по 322-й километр трассы в Тульской области.

Ранее в Минтрансе рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние. Переходить можно уже при устойчивом снижении температуры до 5–7 градусов. Но обязательно это необходимо сделать до 1 декабря. Технический регламент Таможенного союза полностью запрещает эксплуатацию летних шин в период с декабря по февраль.