Движение ограничено на Смоленской и Пресненской набережных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно ограничено на Смоленской и Пресненской набережных. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не могут проехать в сторону "Москва-Сити" в районе улицы Новый Арбат. Кроме того, перекрыто движение на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) в направлении Нового Арбата.

Ранее движение для автомобилистов закрыли на участках улицы 1905 года и Можайского шоссе. В частности, водители не могли проехать от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также в районе пересечения с Аминьевским шоссе.

Ограничения носили временный характер. Департамент транспорта Москвы призывал автомобилистов к внимательности при построении маршрутов.

