Jamaica Observer: четыре человека погибли из-за урагана "Мелисса" на Ямайке

Фото: ТАСС/EPA/Ernesto Mastrascusa

Четыре человека погибли в приходе Сент-Элизабет на юге Ямайки из-за урагана "Мелисса". Об этом сообщает портал Jamaica Observer.

По информации издания, погибшими стали три мужчины и одна женщина. Предположительно, их унесло потоками воды, вызванными ураганом. Их тела были обнаружены после того, как стихия ослабла.

Также министр местного самоуправления и развития сообществ Десмонд Маккензи сообщил, что свыше 25 тысяч человек были размещены в убежищах. По его словам, ураган очень сильно повредил инфраструктуру города Монтего-Бей – были затоплены административные здания, городская больница, приют для бездомных и два этажа мэрии.

Ураган "Мелисса" был зафиксирован в районе Ямайки 28 октября, когда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Он обрушился на королевство и Кубу. В связи с этим там была проведена эвакуация.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что "Мелисса" принесла на Кубу масштабные разрушения. Он призвал граждан быть бдительными и оставаться в укрытиях. Также глава государства пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.