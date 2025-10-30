РСТ: повреждения отелей в провинции Кубы из-за урагана "Мелисса" незначительны

Фото: телеграм-канал SHOT

Повреждения отелей в кубинской провинции Ольгин из-за урагана "Мелисса" незначительны. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ураган повредил фасад отеля на территории провинции, где отдыхали российские туристы. Также отмечалось, что там были вырваны пальмы, а вода в бассейне и на пляже оказалась загрязнена.

В РСТ добавили, что восточная часть острова, которая стала основной зоной воздействия урагана, не пользуется популярностью у путешественников. При этом такие туристические центры, как города Гавана и Варадеро, практически не пострадали от воздействия стихии, поскольку расположены на северо-западе Кубы.

Ураган "Мелисса" зафиксировали недалеко от столицы Ямайки 28 октября. Скорость ветра достигала 78 метров в секунду. Чуть позже "Мелисса" перешла и Кубу.

Президент республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях из-за урагана. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

29 октября ураган был признан самым мощным за последние 90 лет. Стихия смогла повторить рекорд урагана "Дня труда", который накрыл Флориду в 1935 году. Скорость ветра тогда приближалась к 300 километрам в час.

На юге Ямайки из-за "Мелиссы" погибли 4 человека – трое мужчин и одна женщина. Предположительно, их унесло потоками воды, вызванными ураганом.