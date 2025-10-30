США заявили о готовности предоставить Кубе гумпомощь после урагана "Мелисса"

Фото: ТАСС/EFE/Ernesto Mastrascusa

Соединенные Штаты готовы немедленно предоставить гуманитарную помощь населению Кубы в связи с последствиями урагана "Мелисса". Об этом в соцсети X написал американский госсекретарь Марко Рубио.

Ураган зафиксировали в районе Ямайки 28 октября. Тогда скорость ветра уже составляла 78 метров в секунду. Вскоре "Мелисса" обрушилась на королевство и Кубу.

Президент республики Мигель Диас-Канель заявил, что "Мелисса" принесла масштабные разрушения. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и пообещал, что специалисты приступят к восстановительным работам, когда наладится погода.

К 29 октября ураган достиг максимальной за 90 лет мощности. Стихия повторила рекорд урагана "Дня труда", поразившего Флориду в 1935 году. Скорость ветра в тот момент приближалась к 300 километрам в час.

По последним данным, на юге Ямайки из-за урагана "Мелисса" погибли четыре человека. Предположительно, их унесло потоками воды, вызванными ураганом.