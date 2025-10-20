Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 283 километров дорог появится в Москве в ближайшие 3 года. О строительных планах Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Транспортная инфраструктура пополнится 47 искусственными сооружениями и 58 пешеходными переходами. В числе ключевых объектов мэр выделил 2 пешеходных моста, которые возведут через Москву-реку, а также эстакады основного хода на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

Вместе с тем рабочие реконструируют Рублевское шоссе и построят мост через Москву-реку, а также участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления МЖД.

Кроме того, планируется создать улично-дорожную сеть в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского и Локомотив, магистраль, которая соединит МСД с Курганской улицей, и участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

"Строящиеся объекты станут частью масштабного развития транспортной системы столицы", – заключил глава города.

Еще одна новая платная трасса появится на западе Москвы. Она свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и других инженерных сооружений.