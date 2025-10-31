Форма поиска по сайту

31 октября, 23:00

Город

Специалисты провели около 2,5 млн исследований качества воды в Москве

Специалисты провели около 2,5 млн исследований качества воды в Москве

Специалисты московского комплекса городского хозяйства провели около 2,5 миллиона исследований качества воды с начала года. Контроль осуществляется лабораториями Мосводоканала на всех станциях водоподготовки.

Весь путь воды от Москвы-реки до крана в квартирах занимает около восьми часов. После многоэтапной очистки воду проверяют в лабораториях по более чем 50 показателям. В столице работает свыше 500 автоматических анализаторов, отслеживающих качество воды в непрерывном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоМария АнтроповаДарья Крамарова

