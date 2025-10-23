Свыше 800 млн кубометров питьевой воды произведено в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала года в Москве произвели свыше 800 миллионов кубометров питьевой воды, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В комплексе подчеркнули, что город ежедневно потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Воду очищают на четырех станциях водоподготовки – Рублевской, Северной, Западной и Восточной.

Специалисты используют как традиционные, так и передовые методы фильтрации, включая озоносорбцию и мембранную ультрафильтрацию. Кроме прочего, с текущего года на всех станциях используются специальные химические средства, коагулянты, изготовленные на собственном производстве АО "Мосводоканал".

Всего в Москве действует свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей. Для сохранения высокого качества воды специалисты применяют современные технологии обеззараживания, в том числе гипохлорит натрия, который с 2012 года полностью заменил опасный при хранении и транспортировке жидкий хлор.

"Качество питьевой воды на всех этапах производства и подачи потребителям проверяют сотрудники центра контроля качества АО "Мосводоканал". С начала 2025 года выполнили около 2,5 миллиона исследований", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены на 83 и 98% соответственно. При этом уточнялось, что состояние воды в Москве анализируется по физико-химическим и биологическим показателям – всего из около 200. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости корректируют технологию водоподготовки.

