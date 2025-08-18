Началась реконструкция крупного водозаборного узла "ФИАН" в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В ТиНАО стартовала реконструкция крупного водозаборного узла "ФИАН", рассказали в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра Петр Бирюков объяснил, что после присоединения новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В результате выявлен ряд проблемных мест.

"Начали обновление водозаборного узла "ФИАН", расположенного в городском округе Троицке. Он обеспечивает водоснабжение жителей за счет подачи воды из подземных источников", – подчеркнул вице-мэр.

"ФИАН" будет переведен на воду московского водопровода с западной станции водоподготовки, чтобы обеспечить жителей качественной водой, а также снизить нагрузку на артезианские источники. Это позитивно скажется на водном балансе территорий.

Во время реконструкции будет построено три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тысячи кубометров каждый. Также специалисты заменят семь насосов и технологические трубопроводы, а для дополнительного обеззараживания будет смонтирована установка дохлорирования.

В результате производительность водозаборного узла увеличится с 2,5 до 3 тысяч кубометров в сутки. Реконструкция будет выполнена с применением техники и разработок отечественного производства.

В пресс-службе добавили, что водозаборные узлы в ТиНАО постепенно переводятся на воду московского водопровода, а с 2012 года объем воды, поставляемый в эти округа, увеличился в более чем пять раз.

Ранее стало известно, что в ТиНАО началось строительство канализационно-насосной станции "Красное", производительность которой составит 1 тысячу кубометров в сутки. Проект даст возможность увеличить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

Специалисты планируют установить три погружных насоса с повышенной энергоэффективностью и современную систему газоочистки. Также будут построены отводящие напорные трубопроводы общей протяженностью почти 2,5 километра и оборудованы специальные дробилки для защиты насосного оборудования от засорения.

