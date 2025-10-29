Новый автобусный маршрут в Химки заработает с 2 ноября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый автобусный маршрут соединит станцию метро "Беломорская" и Химки. Он начнет свою работу с 2 ноября, заявил заммэра Максим Ликсутов.

"По будням здесь будут работать 20 современных автобусов, которые оборудованы по высоким московским стандартам. Всего до конца этого года на разных направлениях планируем запустить до 25 маршрутов: уже в ноябре первые из них соединят столицу с Одинцовским городским округом", – передает его слова пресс-служба Дептранса.

Ожидается, что в часы пик автобусы будут ходить каждые 5–8 минут. Стоимость проезда составит 72 рубля по "Тройке" и 73 рубля по банковской карте. Попасть на маршрут могут обладатели карт москвича и жителя Подмосковья.

Здесь же работают единые безлимитные билеты зоны "Пригород" по карте москвича для обучающихся. Оплатить проезд можно в рамках единого абонемента зоны "Пригород" на 30, 90 и 365 дней.

До этого в Москве запустили сразу 8 новых электробусных маршрутов, которые связали 18 районов города. Электробусы теперь обслуживают 248 маршрутов, что составляет более четверти от общего числа маршрутов наземного транспорта. Современный электротранспорт, в частности, вышел на маршруты № 477, 524, 238, с482, 457, т29, с543, 451.

