"Мой район. Место встречи": район Арбат с Сергеем Урсуляком

Арбат – культурный центр Москвы, район молодости кинорежиссера, сценариста и продюсера Сергея Урсуляка, его студенческих лет и первых творческих экспериментов.

В этом выпуске он расскажет о новых проектах и главных темах в своих кинолентах. В разговоре с экспертами Урсуляк поделится мнением о том, как прийти к согласию между родителями и детьми и научиться принимать выбор друг друга, оценит, как меняется культурный облик Москвы, и раскроет несколько семейных рецептов любимых блюд.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".