Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 08:30

Общество

Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников СВО

Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников СВО

Врачи предупредили о тяжелых последствиях от злоупотребления назальными каплями

Специальную экскурсию подготовили для участников проекта "Московское долголетие"

Врачи рассказали, почему опасно лечить простуду народными методами

Температура воздуха составит 10 градусов в Москве днем 26 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 октября

Россияне приобрели несколько тысяч электронных билетов у перекупщиков

"20 минут": плесень

"Куки-внуки": ахобланко

Собянин: Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. В Едином центре поддержки на Береговом проезде работают службы реабилитации, переобучения, трудоустройства и делового сопровождения.

Центр оснащен тренажерным залом с адаптированным оборудованием, мастерскими для обучения новым профессиям и даже уличным симулятором для адаптации людей с ограниченными возможностями. Участники СВО могут пройти бесплатное обучение по востребованным программам, получить юридическую и психологическую помощь, а также воспользоваться мерами соцподдержки – от единовременных выплат до льготной ипотеки и налоговых послаблений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляПолина БрабецДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика