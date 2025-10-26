Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников СВО

Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. В Едином центре поддержки на Береговом проезде работают службы реабилитации, переобучения, трудоустройства и делового сопровождения.

Центр оснащен тренажерным залом с адаптированным оборудованием, мастерскими для обучения новым профессиям и даже уличным симулятором для адаптации людей с ограниченными возможностями. Участники СВО могут пройти бесплатное обучение по востребованным программам, получить юридическую и психологическую помощь, а также воспользоваться мерами соцподдержки – от единовременных выплат до льготной ипотеки и налоговых послаблений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.