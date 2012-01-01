Терапевт Романенко назвала самые загрязненные места в ванной

Высокая влажность в ванной комнате создает комфортные условия для размножения бактерий. Чем это опасно, рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".
Стиральная машина
Ученые выяснили, что на дюйме (2,54 сантиметра) поверхности стиральной машины может находиться почти 120 тысяч микробов. При этом на крышке унитаза их накапливается в 10 раз меньше, рассказала Татьяна Романенко.
Врач напомнила, что плесень крайне негативно влияет на здоровье: она провоцирует кашель, а при регулярном вдыхании – бронхиальную астму.
Раковина и предметы вокруг
Микробы также размножаются под раковиной, где располагается сифон. Кроме того, в этом месте образуется плесень, которая быстро высыхает, и ее споры разносятся с потоками воздуха по комнатам.
Врач советует очищать место под раковиной минимум раз в неделю, например во время генеральной уборки.
Также важно помнить о чистоте шторы для ванной. Ее необходимо периодически стирать и менять, иначе на ней тоже появится плесень. Важно также следить и за состоянием коврика для ног, заключила Романенко.