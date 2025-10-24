Эксперт ВОЗ Демин: назальные сосудосуживающие спреи должны отпускаться по рецепту

Фото: 123RF.com/koliadzynskairyna

Назальные сосудосуживающие спреи необходимо отпускать только по рецепту, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с изданием "Абзац".

Телеграм-канал Baza со ссылкой на аналитиков "Честного знака" ранее сообщал, что россияне потратили почти 41,4 миллиарда рублей на назальные спреи в этом году. Продажи выросли на 28,5%. Одновременно с этим увеличился интерес к вазотомии носа, что связано с зависимостью от данного препарата.

По словам Демина, бесконтрольное использование таких средств чревато серьезными осложнениями, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Более того, самолечение и игнорирование рекомендаций могут вызвать вазомоторный ринит, требующий хирургического вмешательства.

"Нам надо пересмотреть отношение к лекарствам в целом и к этой конкретной ситуации. Моя рекомендация – относиться очень серьезно к препаратам. Обязательно изучите листовку", – подчеркнул Демин.

Он обратил внимание, что проблема в основном связана с тем, что такие капли часто используют без консультации врача. По его словам, максимальный срок использования средств с ксилометазолином составляет 5–7 дней, а при более длительном насморке или других сопутствующих симптомах необходимо обращаться к лору.

Вместе с тем Демин рекомендовал укреплять иммунитет и вовремя делать прививки, чтобы избежать заболеваний, требующих применения этих препаратов.

Ранее отоларинголог Ильяна Гончарова назвала постепенное снижение дозы лучшим средством для борьбы с зависимостью от сосудосуживающих капель для носа. Она уточнила, что препараты снимают отек слизистой и облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание. Во избежание этого врач советует применять капли не дольше 1–2 дней.

