Врач Морган: растения и емкости с водой помогут увлажнить воздух в комнате

Регулярное проветривание помещения и увлажнение воздуха позволят избежать раздражения слизистых оболочек, обезвоживания и сухости кожи, утверждают специалисты. О том, как настроить правильный микроклимат в доме, – в материале Москвы 24.

Проветривать каждые два часа

При создании комфортного микроклимата в помещении важно учитывать температуру воздуха, его влажность и свежесть, рассказала Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог, педиатр Инесса Морган.



Инесса Морган врач – аллерголог-иммунолог, педиатр Рекомендую проветривать помещение каждые 1,5 или 2 часа по 10–20 минут. В морозный день можно открывать окна на меньшее время – 5 или 10 минут, но делать это нужно чаще.

Для создания благоприятного микроклимата и поддержания здоровья не только членов семьи, но и комнатных растений, а также питомцев необходим влажный воздух, отметила Морган. Он помогает избежать пересыхания кожи и слизистых, препятствует накоплению пыли, что важно для здоровья, рассказала эксперт.





Инесса Морган врач – аллерголог-иммунолог, педиатр Сухой воздух неблагоприятно влияет на тело, что проявляется в виде раздражения слизистых оболочек носа, горла, глаз, волос и ногтей, способствует обезвоживанию кожи. Также обостряются уже имеющиеся кожные проблемы в анамнезе, ухудшается общее самочувствие.

О том, что в комнате слишком сухой воздух, можно понять, посмотрев на листья растений: они желтеют от недостатка влаги. Кроме того, об этом сигнализируют сухая кожа рук и лица, сухость и ломкость ногтей и волос, образование корочек в носу, а также повышенное содержание пыли в помещении, рассказала эксперт.

По словам Морган, рекомендуемый уровень влажности для жилых помещений составляет 45–60%. Для поддержания нормы следует использовать специальные увлажнители воздуха.

"Для того чтобы более точно понять, когда необходимо увлажнение, рекомендую иметь в квартире гигрометр. Кроме того, современные увлажнители имеют встроенные датчики, по которым можно ориентироваться", – отметила специалист.

Как увлажнить воздух без устройств

Если нет возможности увлажнить воздух с помощью профессиональных приборов, то можно прибегнуть к подручным методам.

Расставить по комнате емкости с водой: процесс испарения поднимет уровень влажности в помещении. Также эту функцию выполняют аквариумы или декоративные фонтаны.

Комнатные растения: при правильном поливе они впитывают влагу из почвы и испаряют ее через листву, таким образом они выполняют роль увлажнителя. Для квартиры или дома отлично подойдут домашний папоротник, комнатная липа, фикус, драцена, рассказала Морган.

Орошение воздуха из пульверизатора и развешивание мокрых полотенец: эти способы также поднимут уровень влажности и будут особенно полезны во время отопительного периода. Полотенцами можно закрывать батареи, заметила врач.

Гидрогелевые шарики: их можно разместить на подоконнике в емкостях с предварительно добавленной водой.

Оставлять открытой дверь в ванную комнату: еще один необычный способ – не сливать воду сразу после принятия ванны, чтобы исходящий пар какое-то время способствовал нормализации уровня влажности.

При этом врач подчеркнула, что перенасыщение воздуха влагой также вредно. Если уровень влажности составляет 75% и выше, то в помещении постепенно создается благоприятная среда для плесени. Это может привести к развитию аллергических реакций, обострению болезней дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.

Для создания благоприятного климата нужно также учитывать температуру воздуха в комнате. Оптимальным считается уровень 20–22 градуса, заключила эксперт.