Молодые москвичи поддерживают участников СВО и помогают жителям новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодые жители Москвы вместе с волонтерами поддерживают участников СВО и помогают жителям новых регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

Проект "Молодежь Москвы" регулярно проводит мероприятия патриотической направленности. Координирует направление "Молодежь Москвы. Город героев" участник спецоперации Георгий Вильгельм.

"Для молодых горожан проходят мастер-классы и спортивные тренировки с участниками специальной военной операции, экскурсии по местам боевой славы и многие другие события", – отметила Драгунова.

Например, летом ребята совместно с волонтерами привезли более 5 тонн гуманитарного груза в Донецк. Более 60 молодых людей из Донецкой Народной Республики (ДНР) в это же время побывали в патриотическом лагере "Молодежь Москвы. Столица. Лето" на тематической смене "Помни".

Ко Дню флага России молодежь Москвы доставила для социальных учреждений и участников СВО в ЛНР и ДНР более 10 тонн гумпомощи. Ребята посетили соцучреждения на новых территориях, а также приняли участие в фестивале "Триколор".

Помимо этого, проект организовал конкурс короткометражного кино "Свет Победы" в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило 50 студенческих команд со всей столицы. В мае прошел показ документального фильма "Товарищи по судьбе".

В октябре и ноябре для ребят проведут серию патриотических мероприятий. В частности, в Музее героизма на ВДНХ 17 октября пройдет встреча из серии "Диалоги с героями" с участником СВО, директором центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иваном Бондюковым.

Кроме того, с 24 по 25 октября состоится бесплатная выездная экскурсия в Тулу, а 21 октября пройдут автобусные экскурсии по музеям и мемориалам Москвы и Московской области.

В ноябре для молодежи проведут исторический диктант о событиях Великой Отечественной войны в очном и онлайн-формате. После диктанта участники получат именные сертификаты с результатами тестирования. Также в этот месяц запланирована патриотическая интеллектуальная игра, в которой смогут принять участие 30 команд из вузов, техникумов и колледжей столицы.

С начала 2025 года более 14 тысяч москвичей стали участниками Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и приняли участие в 500 патриотических мероприятиях. Помимо празднования Дня Победы, в городе прошло множество акций. Например, на 25 столичных площадках волонтеры раздавали георгиевские ленточки как москвичам, так и туристам.