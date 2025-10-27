Новостройка по программе реновации появится на улице Газопровод

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройка площадью 21 тысяча квадратных метров появится на улице Газопровод по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ее слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Здание построят на участке, площадь которого составляет около гектара. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки.

Помимо строительства жилого дома, будут возведены нежилые помещения площадью примерно 1,1 тысячи квадратных метров. В этих объектах появятся магазины первой необходимости, сервисные службы и предприятия бытового обслуживания, которые позволят обеспечить повседневное удобство граждан.

В районе уже есть развитая инфраструктура: школы, Дом культуры, поликлиника, а также станция метро "Улица Академика Янгеля".

Ранее в сентябре по программе реновации было завершено строительство 18 новостроек в 8 административных округах Москвы. Общая площадь домов составила более 340 тысяч квадратных метров, в них находятся более 5 тысяч квартир.

На западе столицы появились 4 новостройки, на востоке и юго-востоке – по 3, а на юге, севере и северо-востоке столицы – по 3. По 1 дому возведено в ТиНАО и ЮЗАО.

