Свыше 1,2 тыс жителей Южного Тушина начали осмотр квартир в новостройке по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К поэтапному осмотру квартир в новостройке по программе реновации приступили свыше 1 200 жителей 8 устаревших домов в Южном Тушине, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, москвичи смогут переселиться в жилой комплекс, расположенный по адресу проезд Досфлота, дом 2А. В него смогут переехать жильцы домов на улицах Лодочной, Свободы и Фабрициуса.

"Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда можно обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также оформить услуги суперсервиса "Переезд по программе реновации", – сказал Ефимов.

Всего по реновации в Южном Тушине планируют расселить 111 старых домов, а новое жилье получат свыше 18 000 горожан. Неподалеку от новостройки расположен Канал имени Москвы, культурный центр "Салют", сквер, образовательные учреждения, больницы, магазины, спортцентры и остановки городского транспорта.

"Жилой комплекс в проезде Досфлота возвели с помощью префаб-технологий. Они позволяют не только изготовить качественные модули на заводском производстве, но и сократить сроки строительства многоквартирных домов", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в жилом доме предусмотрены 544 квартиры общей площадью свыше 31 000 квадратных метров. При этом 8 из жилищ адаптированы для проживания маломобильных граждан, включая расширенные коридоры и дверные проемы, а также специальные поручни в санузлах.

Придомовая территория была благоустроена – вокруг дома высадили кустарники и деревья, разбили газоны и цветники. Во дворе оборудованы детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха.

"Первыми осматривать новое жилье в сентябре начали 550 москвичей из дома 23, строения 1, на улице Лодочной, а также дома 53, корпуса 1, и дома 49, корпуса 1, на улице Свободы", – подчеркнула глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

К ним присоединились порядка 700 участников реновации из еще 4 домов на этих же улицах, а также дома 15, корпуса 2, на улице Фабрициуса. Такой подход к процессу переселения позволяет создать комфортные условия для будущих обладателей новых квартир, так как сотрудники департамента смогут уделить достаточно времени каждой семье, заключила Соловьева.

Ранее сообщалось, что в сентябре по реновации завершили строительство 18 новостроек в 8 административных округах Москвы. Общая площадь домов составила более 340 тысяч квадратных метров, в них находятся более 5 тысяч квартир. В Западном административном округе появились 4 новостройки, в Восточном и Юго-Восточном – по 3, на юге, севере и северо-востоке столицы – по 3.

