С начала программы реновации под заселение передано 60 домов в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

60 домов с жилой площадью около 960 тысяч квадратных метров передано под заселение на юго-востоке Москвы с начала реализации программы реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, всего в Юго-Восточном административном округе возвели 64 новостройки, а расселить предстоит 818 домов. На данный момент порядка 36 тысяч человек находятся в процессе переселения или уже переехали. Всего в новые квартиры должны заехать 164 тысячи москвичей.

"В районе Люблино договоры с городом на жилье в современных жилых комплексах заключили уже более 11 тысяч москвичей. В Кузьминках правообладателями комфортных квартир стали около 6,3 тысячи человек. В Нижегородском районе квартиры получили свыше 4,7 тысячи горожан, в районе Выхино-Жулебино – почти 3,8 тысячи участников программы", – добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Он также указала, что сотрудники ведомства помогают гражданам с документами. Центры информирования по переселению располагаются на первых этажах заселяемых домов.

Суммарно в новостройках ЮВАО предусмотрено свыше 16 тысяч квартир. При строительстве специалисты уделяют особое внимание созданию безбарьерной среды. В подъездах и во дворах делают широкие проходы, а лифтовые холлы и вестибюли располагаются на одном уровне.

На первых этажах зданий предусмотрены помещения под объекты инфраструктуры, которые востребованы в жилых районах. Это помогает развитию бизнеса и создает более комфортные условия для проживания.

"Больше всего таких жилых комплексов расположено в Люблине и Кузьминках – по 18 домов. В Выхино-Жулебине под заселение передали 6 новостроек, в Нижегородском районе – 5", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также напомнил, что жители столицы могут воспользоваться услугой "Помощь в переезде", которую можно заказать на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению. Тогда город предоставит транспорт и грузчиков бесплатно.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что переехать будет легче с инструкцией, которая доступна на портале mos.ru в суперсервисе "Переезд по программе реновации". Там можно узнать, какие документы нужны для оформления договора, и найти ссылки на полезные услуги. Также есть инструкции под конкретные жизненные ситуации.

Ранее Ефимов сообщил, что в сентябре в рамках программы реновации в Москве завершилось строительство 18 новостроек в 8 административных округах. Их общая площадь составила более 340 квадратных метров. В Западном административном округе появились 4 новостройки, в Восточном и Юго-Восточном – по 3, на юге, севере и северо-востоке столицы – по 3. По 1 дому было возведено в ТиНАО и ЮЗАО.

