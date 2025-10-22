Более 10 домов возводят в столице по проекту "Московские кварталы"

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Более 10 домов находятся в строительстве по проекту "Московские кварталы", рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в интервью Москве 24.

"Проект имеет самую широкую географию. Всего на данный момент дома для "Московских кварталов" строятся в пяти округах Москвы, то есть в половине города уже представлены наши строящиеся объекты", – рассказал Овчинский.

Он отметил, что реализация проекта осуществляется на базе проверенного городского застройщика – Московского фонда реновации жилой застройки, который более 8 лет занимается строительством городского жилья.

Городской проект "Московские кварталы" был запущен в конце мая 2025 года. В его рамках продают жилье от городского застройщика с инфраструктурой, а также квартиры в домах по реновации с отделкой уровня "комфорт", не задействованные в переселении.