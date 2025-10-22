Что нужно знать о новом городском проекте застройки "Московские кварталы"

Проект по строительству и реализации жилья от городского застройщика "Московские кварталы" запустили в столице в конце мая 2025 года. С его помощью можно купить квартиры в современных ЖК, которые строятся вместе с созданием качественной городской инфраструктуры. При этом столичные власти контролируют все этапы до передачи жилья под заселение. Главное о проекте Москве 24 рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

– Какое отношение имеет Фонд реновации к проекту "Московские кварталы"? Каковы юридическая модель и механизм реализации этого проекта?

Реализация проекта "Московские кварталы" осуществляется на базе проверенного городского застройщика – Московского фонда реновации жилой застройки. Фонд уже более восьми лет занимается строительством городского жилья, поэтому имеет огромный опыт и компетенции в данной отрасли: налаженный процесс работы с подрядчиками, отработанный механизм контроля и соответствия домов уровню качества и комфорта.

Он является лидером по вводу жилья в столице, а в таком масштабном городском проекте эти гарантии и опыт принципиально важны. Кроме того, раньше Фонд уже продавал квартиры для рефинансирования программы реновации – это было одним из обязательных условий выхода программы на самоокупаемость. Тут важно отметить, что основной и приоритетной целью для Фонда реновации остается именно социальная функция – строительство домов для переселения жителей из ветхого жилья. Именно поэтому был создан отдельный и самостоятельный проект – "Московские кварталы".

При этом концепция развития, сроки реализации и качество инициируются и строго контролируются городом.

– Означает ли запуск "Московских кварталов" отказ от программы реновации? При наличии одной площадки в районе как будет распределяться приоритетность между домами для переселения и для продажи?

Это два самостоятельных проекта. Мэр Москвы неоднократно заявлял, что программа реновации ветхого жилья будет продолжаться постоянно.

На основе существующего опыта и пожелания жителей мы также прорабатываем механизм комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки, при котором жители устаревшего жилья смогут своевременно переехать в комфортные и современные новостройки в привычном районе. В Москве такая потребность будет всегда, поэтому наша задача – выстроить процесс так, чтобы эта работа проводилась постоянно, прозрачно и комфортно для жителей.

Цели "Московских кварталов" никак не ограничивают программу реновации и не противоречат ей. Даже наоборот, дают дополнительные возможности для реализации программы. Продажа жилья городом обеспечивает возврат средств в бюджет, а значит, появляется возможность выходить на самоокупаемость и финансирование еще большего количества социальных программ, в том числе строительства транспортной инфраструктуры.

– Какой объем жилья по проекту "Московские кварталы" сейчас строится?



Сейчас в строительстве находится более десяти домов по проекту "Московские кварталы". Первый дом в рамках проекта уже построен по адресу улица Полярная, дом 3, квартиры в нем доступны на сайте проекта.

В целом благодаря "Московским кварталам" произошла консолидация жилой недвижимости города под единым брендом. Всего на витрине на данный момент представлено более 1,2 тысячи квартир и почти 100 нежилых помещений. Кроме того, здесь можно приобрести машино-места в подземных паркингах. Вся информация о строящихся домах представлена на сайте москварталы.рф.

– Получается, город станет монополистом в Москве по строительству коммерческого жилья? Кто будет строить дома для проекта?

В Москве сохраняется стабильно высокий спрос на жилье, в том числе за счет действующих государственных программ поддержки. В прошлом году в столице было введено 6,5 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, говорить о монополии как минимум некорректно. Рынок остается абсолютно конкурентным. Крупные застройщики уже переориентировались на более премиальный сегмент, а в части строительства жилья комфорт-класса все чаще предпочитают работать с городом, как со стабильным, надежным заказчиком.

Дома для "Московских кварталов", как и для реновации, строятся проверенными подрядчиками, которые выиграли открытые торги. Это крупные надежные компании, которые много лет работают на строительном рынке, а реализуемые проекты контролируются городом на всех этапах.

– В чем отличие домов, построенных в рамках проекта "Московские кварталы", от домов других коммерческих застройщиков?



Наше главное преимущество в том, что мы занимаемся не просто строительством новостроек, но и комплексным обновлением территории. Еще на этапе проекта новых домов мы думаем о создании комфортной городской среды, в том числе благоустройстве территории. Речь идет о строительстве различной инфраструктуры, включая общественные пространства, социальные объекты, улично-дорожную сеть.

Когда мы планируем жилье, мы учитываем не только один конкретный дом, а все пространство. Самое главное – это безопасность для покупателей. Качественные дома, проверенные технологии строительства, контроль сроков ввода. Дополнительно отмечу, что у проекта есть различные финансовые инструменты для приобретения жилья, в том числе семейная ипотека, а также большое количество готовых квартир по всей Москве в современных новостройках в районах с развитой инфраструктурой.

– Куда идут деньги, полученные от продаж квартир проекта "Московские кварталы"?

Задача "Московских кварталов" – сбалансировать бюджетное финансирование программы реновации за счет продажи квартир, нежилых помещений и машино-мест. Таким образом, деньги от проекта "Московские кварталы" будут вкладываться в том числе в реализацию и развитие реновации. А значит, увеличение объема жилья по реновации должно обеспечиваться увеличивающимися объемами продаж недвижимости.

– Будут ли продавать в рамках "Московских кварталов" квартиры в домах по реновации?



В рамках проекта "Московские кварталы" продаются как абсолютно новые дома, изначально предназначенные только для продажи, так и квартиры в новостройках по реновации.

– В каких округах строится жилье в рамках проекта?

Проект "Московские кварталы" имеет самую широкую географию. Всего на данный момент дома строятся в пяти округах Москвы, то есть в половине города уже представлены наши строящиеся объекты. Квартиры в готовых домах продаются уже в 10 округах.

– Где можно посмотреть дома? Как понять, какой дом для переселения, а какой для продажи на "Московских кварталах"?

Мы четко разделяем потоки. Все дома, квартиры в которых продаются по договору долевого участия (ДДУ) или по прямым продажам в рамках проекта "Московские кварталы", доступны на сайте.

Дома для переселения по программе реновации указаны на сайте Фонда. Только после того, как потребности участников программы реновации в конкретном доме будут закрыты, мы рассматриваем возможность вывода оставшихся квартир на открытый рынок.

Квартиры, не задействованные в переселении, уйдут ограниченным списком на аукцион на электронной площадке "Росэлторг" для определения рыночной цены, а после пойдут на прямую продажу на сайте. Так же определяется стоимость квартир в новых домах под продажу.

– В чем смысл покупать квартиру на аукционе? Сейчас это кажется более сложным, чем прямые продажи.

Аукцион – это прозрачный и удобный инструмент, позволяющий определить реальную рыночную стоимость квартиры. Для многих покупателей он становится возможностью приобрести жилье по более выгодной цене, чем при прямой продаже. При этом сам процесс максимально понятен и проходит на государственной электронной площадке, где все условия открыты, а участие доступно любому желающему.

– Какого класса жилье будете продавать?

В основном мы строим жилье комфорт-класса. Это продуманные и современные квартиры уровня комфорт-плюс с современной инфраструктурой и качественным остеклением. Но не исключено, что в рамках проекта появятся квартиры и дома более высокого класса.

– Квартиры с отделкой? Как решается, в каком доме будет White Box, без отделки или с отделкой? По районам или по домам? В одном доме будет несколько видов отделки?



Мы будем анализировать запрос потребителя и учитывать его, предлагая квартиры с отделкой, без отделки или с предчистовой отделкой.

В целом мы видим, что текущий спрос на отделку или черновой вариант очень по-разному формируется, исходя из районов, наличия разнообразных предложений, вариантов планировок. Мы оцениваем ряд параметров спроса, предложения, ситуацию с ипотечным кредитованием. В связи с этим у нас будет очень гибкий подход, который прежде всего будет давать выбор будущему жителю.

– Сколько будут стоить квартиры от "Московских кварталов"? Будет ли цена дешевле, чем у других застройщиков?

Квартиры "Московских кварталов" уже продаются по рыночной цене. Сначала мы получаем независимую оценку, затем выставляем квартиры на открытый аукцион.

– В чем тогда преимущество покупки квартиры через "Московские кварталы" в сравнении с частными компаниями?

Гарантии и уверенность. Во-первых, город контролирует все этапы проектирования, работу подрядчиков на всех этапах строительства и ввода объектов. Таким образом обеспечивается соблюдение качества и сроков строительства. Во-вторых, это инновационные технологии проектирования и строительства. И самое главное – мы не просто строим дома, мы подходим комплексно: анализируем ключевые потребности жителей, например, в социальной или транспортной инфраструктуре. Кроме того, это прозрачность, безопасность и надежность, подтвержденная гарантиями города.

– Как и кому можно приобрести квартиры в домах "Московских кварталов"?

Приобрести жилье может любой желающий. Оно продается как готовым, так и с привлечением средств дольщиков. При этом покупка будет максимально безопасной, так как гарантом реализации проектов будет выступать город.

– Какие льготные условия существуют для приобретения жилья в "Московских кварталах"?



На объекты действует установленная система скидок. Помимо этого, существуют различные программы в рамках ипотечного кредитования, в том числе и при поддержке государства, например семейная ипотека.

– Какая инфраструктура предусмотрена для домов в "Московских кварталах"? Планируется ли создание инфраструктуры рядом с новыми домами – детские сады, школы, поликлиники, торговые центры и зоны отдыха?

При проектировании новых домов учитываются потребности жителей. В частности, создается безбарьерная среда, обустраиваются просторные подъезды и устанавливаются лифты с доступом на подземные паркинги. Во дворах предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Рядом с новыми домами появляются благоустроенные дворы и дороги, школы, детские сады, поликлиники в шаговой доступности. Кроме того, строительство ведется также в городской среде с уже развитой инфраструктурой. При этом для нас неважно, строим мы дом для программы реновации или в рамках "Московских кварталов", – инфраструктуру мы развиваем комплексно.

– Как приобрести машино-места в домах "Московских кварталов"? И можно ли приобрести несколько парковочных мест?

Купить машино-место в подземном паркинге в домах проекта "Московские кварталы" можно только через аукцион на электронной торговой площадке "Росэлторг" и на инвестиционной площадке столицы investmoscow.ru. Оплатить покупку можно единовременно или с использованием ипотеки. Количество лотов не ограничено.

– Как приобрести коммерческие помещения в домах проекта "Московские кварталы"?

Коммерческие помещения на первых этажах новостроек – это возможность открыть свое дело прямо в центре развития района. Здесь все продумано для предпринимателей: водоснабжение, отопление, система вентиляции уже готовы к подключению. Все объекты продаются через аукцион на электронной торговой площадке "Росэлторг".

– Если коротко, в чем преимущества проекта "Московские кварталы"?



Уже сейчас к покупке доступны более тысячи готовых квартир в разных районах Москвы. Это квартиры уже с отделкой или готовые к вашему дизайнерскому решению. Район обжитой, готовая инфраструктура. И все это с возможностью оформления семейной ипотеки, так как каждая квартира – это объект первичного рынка, там никто не жил, и на них действуют льготные программы. Такое предложение на рынке сейчас уникальное.