Более 1 тысячи квартир по проекту "Московские кварталы" продаются в 10 округах столицы

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Квартиры в готовых домах по проекту "Московские кварталы" продаются уже в 10 округах столицы, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в интервью Москве 24.

"Уже сейчас к покупке доступны более тысячи готовых квартир в разных районах Москвы. Это квартиры уже с отделкой или готовые к вашему дизайнерскому решению", – рассказал Овчинский.

Отмечается, что всего на витрине на данный момент представлено более 1,2 тысячи квартир и почти 100 нежилых помещений.

"Кроме того, здесь можно приобрести машино-места в подземных паркингах. Вся информация о строящихся домах представлена на сайте "Москварталы.рф", – отметил руководитель департамента градостроительной политики.

Городской проект "Московские кварталы" был запущен в конце мая 2025 года. В его рамках продают жилье от городского застройщика с инфраструктурой, а также квартиры в домах по реновации с отделкой уровня "комфорт", не задействованные в переселении.

Ранее сообщалось, что около 2,3 тысячи москвичей из 47 старых домов получили квартиры по программе реновации на северо-востоке Москвы с июля по сентябрь. Участники реновации переезжают в современное и комфортное жилье с уже готовым ремонтом и всем необходимым оборудованием.

Москвичи получили равнозначное жилье в тех же районах, где они проживали ранее. Это позволяет новоселам сохранить привычный образ жизни и пользоваться ранее знакомой инфраструктурой.