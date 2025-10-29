Форма поиска по сайту

29 октября, 13:15

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 31 октября

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице на 31 октября из-за сильных и продолжительных дождей. При этом на протяжении суток 29-го числа осадки будут незначительными, возможны даже кратковременные солнечные периоды.

Температурный режим сохранится на текущем уровне до конца праздничных дней – воздух будет прогреваться от 5 до 8 градусов. По прогнозам специалистов, снега в Москве не ожидается как минимум до середины ноября. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться периодом отсутствия осадков для смены резины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

