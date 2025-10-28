Форма поиска по сайту

28 октября, 19:15

Общество

Резкие перепады температуры стали характерны для московской погоды

Резкие перепады температуры стали характерны для московской погоды

Столичная погода все больше напоминает субтропический климат с повышенной температурой, обильными осадками и резкими перепадами температуры. По данным Гидрометцентра, следующий циклон не принесет снега, но усилит дожди и температурные колебания.

В среду, 29 октября, в Москве ожидается до 7 градусов тепла с дождями. Из-за высокой влажности ощущаемая температура будет значительно ниже фактической. Постоянный снежный покров, по прогнозам, установится только в декабре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

