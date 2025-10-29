Около 600 тыс "квадратов" асфальта заменили на ТТК в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты заменили около 600 тысяч квадратных метров асфальтного покрытия на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели мероприятия по обновлению дорожного покрытия", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводились на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта и в Гагаринском тоннеле.

Специалисты ремонтируют дороги из-за колейности, которая появляется в связи с интенсивным автомобильным движением, доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность движения.

Работы организуются преимущественно ночью, когда трафик ниже. Ремонт проходит в несколько этапов. Сперва специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, а затем приступают к ремонту смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладке нового асфальта и нанесению дорожной разметки.

Для обновления асфальта мастера задействуют современные технологии и используют собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих столице. Всего за сезон предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

Ранее специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце. Всего там отремонтировали 28 участков дороги. Работы проходили на Зубовском бульваре, площади Красных ворот, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, в Добрынинском тоннеле, а также на улице Земляной Вал.