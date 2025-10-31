Тоннели между станциями метро "Шелепиха" и "Звенигородская" расширили на 4 метра

В строительстве Рублево-Архангельской линии метро завершился важный этап. Тоннели между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская" расширили на 4 метра. Это необходимо для включения участка в состав новой линии.

Как сообщил заместитель главного инженера компании-подрядчика Евгений Коптев, около 350 метров проложили механизированным комплексом, а более 300 метров построили вручную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.