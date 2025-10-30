"Новости дня": в 2026 году на 25 станциях столичного метро появятся новые турникеты

В 2026 году на 25 станциях столичного метро появятся новые турникеты. Благодаря российской микроэлектронике они будут срабатывать быстрее, а оплачивать проезд станет проще. Эргономичная конструкция позволит максимально эффективно использовать пространство в вестибюле.

Новые турникеты позволят на текущем этапе в первую очередь повысить пропускную способность, применить максимально эффективно отечественные технологии и использовать именно российские системы и новую электронику. Благодаря этому увеличится скорость срабатывания турникетов и отклика на оплату, а вместе с тем скорость прохода пассажиров.

