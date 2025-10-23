Графитовая линия метро свяжет "Москва-Сити" с Красногорском и северо-западом Москвы

Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" с Красногорском и северо-западом Москвы. Новая ветка позволит пересаживаться на МЦК и несколько линий метро, что ускорит и упростит перемещение по городу.

На сегодняшний день выполнено возведение около 50% основных монолитных конструкций. Открытие станций значительно сократит время в пути и разгрузит транспортные линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.