Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер

"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер

"Московский патруль": суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд

"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Пенсионерка из Москвы оспорила продажу своей квартиры спустя несколько лет

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

Мосгорсуд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей независимо от их материального положения

Верховный суд России разрешил неоднократно штрафовать водителей за превышение скорости даже в том случае, если камеры были расположены недалеко друг от друга.

Ранее при оспаривании штрафа суды считали нецелесообразным привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Однако Верховный суд постановил, что выписать второй штраф можно, если речь идет о нарушениях на разных участках дороги.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судытранспортавтовидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика