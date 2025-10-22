22 октября, 21:30Транспорт
"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер
Верховный суд России разрешил неоднократно штрафовать водителей за превышение скорости даже в том случае, если камеры были расположены недалеко друг от друга.
Ранее при оспаривании штрафа суды считали нецелесообразным привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Однако Верховный суд постановил, что выписать второй штраф можно, если речь идет о нарушениях на разных участках дороги.
