"Московский патруль": Верховный суд подтвердил законность штрафов сразу с нескольких камер

Верховный суд России разрешил неоднократно штрафовать водителей за превышение скорости даже в том случае, если камеры были расположены недалеко друг от друга.

Ранее при оспаривании штрафа суды считали нецелесообразным привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Однако Верховный суд постановил, что выписать второй штраф можно, если речь идет о нарушениях на разных участках дороги.

