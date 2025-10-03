"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце откроют в Басманном районе

В Басманном районе Москвы в октябре откроют новый разворот на Садовом кольце, который позволит водителям с внешней стороны кольца сразу попадать на внутреннюю. Развязку обустроят перед площадью Земляной Вал в районе пересечения с Покровкой и Старой Басманной.

Для разворота из крайней правой полосы создадут специальный карман и добавят отдельную секцию на светофоре. Это нововведение позволит водителям экономить от 5 до 15 минут и сократит перепробег на 2 километра по сравнению с существующим маршрутом через проспект Академика Сахарова.

Подробнее – в программе "Новости дня".