03 октября, 12:15Транспорт
"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце откроют в Басманном районе
В Басманном районе Москвы в октябре откроют новый разворот на Садовом кольце, который позволит водителям с внешней стороны кольца сразу попадать на внутреннюю. Развязку обустроят перед площадью Земляной Вал в районе пересечения с Покровкой и Старой Басманной.
Для разворота из крайней правой полосы создадут специальный карман и добавят отдельную секцию на светофоре. Это нововведение позволит водителям экономить от 5 до 15 минут и сократит перепробег на 2 километра по сравнению с существующим маршрутом через проспект Академика Сахарова.
Подробнее – в программе "Новости дня".