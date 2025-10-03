Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января

С 1 января российские водители начнут встречать на дорогах новые знаки. В ПДД появятся вертикальная "Стоп-линия" для мест, где невозможна горизонтальная разметка, а также знаки "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" и "Глухие пешеходы".

Ширину разметки парковочных мест вдоль края проезжей части сократят на 25 сантиметров для оптимизации дорожного пространства. Все нововведения официально вступят в силу с начала следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.