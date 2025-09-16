Форма поиска по сайту

16 сентября, 12:20

Транспорт
"Коммерсант": более 200 тысяч таксистов уйдут с рынка из-за закона о локализации

Более 200 тысяч таксистов могут уйти с рынка из-за закона о локализации в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 тысяч таксистов могут уйти с рынка из-за закона о локализации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Около 79% личных автомобилей не подходят под требования закона, а часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси, не смогут выполнить это требование.

В июне число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 миллион человек, то есть покинуть сферу могут около 20% от общего числа.

Владимир Путин в мае подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах его отсрочат. В частности, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

Автомобили будут включаться в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Машина должна набрать необходимое число баллов локализации, которые показывают, насколько она произведена в России либо должна быть создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

