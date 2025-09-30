Новые прямые авиарейсы запустят из России на курорты в Азии. На остров Фукуок в Сиамском заливе начнут летать самолеты из Москвы, а также Красноярска, Хабаровска и Владивостока с 10 ноября. Впервые появятся прямые рейсы на главный курорт Филиппин – остров Боракай.

Для поездки на вьетнамский остров Фукуок визу не нужно оформлять, если отдых не продлится дольше 45 дней. На филиппинском Боракае можно отдыхать без визы до 30 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.