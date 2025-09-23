Москвичи остались без оплаченных занятий в фитнес-клубах

В Москве 600 человек остались без оплаченных занятий в сети фитнес-клубов Ideal Fitness. Абонементы были куплены, но залы неожиданно закрылись. Пострадавшие и тренеры узнали о закрытии по факту – зарплату сотрудникам задерживали последние полгода, а клиентов оставили без возможности посещать занятия.

Руководство сети предлагало перейти в другие филиалы, но для этого нужно было доплатить. Оплатившие услуги картой могут оформить чарджбек, а те, кто платил наличными, столкнулись с трудностями при возврате денег. Клиенты объединились в чат, написали заявление в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.