Ученые из Гарварда заявили, что поздний завтрак опасен для здоровья

Американские ученые из Гарварда завершили 20-летние исследование и пришли к заключению, что поздний завтрак опасен для здоровья. Врачи наблюдали за жизнью 3 тысяч человек, которые с годами начинали есть по утрам позже.

Ученые утверждают, что каждое откладывание завтрака всего на час увеличивало риск смерти на 8–11%. Ухудшение здоровья связали с депрессией. Она была почти у трети наблюдаемых, которые ели после 09:00.

По мнению исследователей, поздний завтрак, а тем более его полное отсутствие, могут стать причиной проблем со сном, снижения физической активности и ослабления жизненной мотивации.

