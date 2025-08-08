08 августа, 07:00Общество
Регуляторное употребление чипсов может увеличить риск развития диабета на 20%
Те, кто регулярно занимается спортом, могут игнорировать диеты и при этом оставаться в форме. Поэтому такие люди иногда едят и вредную пищу, например чипсы. Однако регулярное их употребление увеличивает риск развития диабета на 20%.
Ученые выяснили, что сам картофель безопасен. Все дело в способе его приготовления. Вареный или размятый картофель может быть даже полезным. Если заменить чипсы цельнозерновыми продуктами, то риск возникновения диабета снижается на 19%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.