Регуляторное употребление чипсов может увеличить риск развития диабета на 20%

Те, кто регулярно занимается спортом, могут игнорировать диеты и при этом оставаться в форме. Поэтому такие люди иногда едят и вредную пищу, например чипсы. Однако регулярное их употребление увеличивает риск развития диабета на 20%.

Ученые выяснили, что сам картофель безопасен. Все дело в способе его приготовления. Вареный или размятый картофель может быть даже полезным. Если заменить чипсы цельнозерновыми продуктами, то риск возникновения диабета снижается на 19%.

