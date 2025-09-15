15 сентября, 08:00Общество
Ученые из США установили негативное влияние фастфуда на работу мозга
Фастфуд способен нанести серьезный вред работе мозга всего за несколько дней. Калифорнийские ученые выяснили, что быстрая еда нарушает работу нейронов в центре памяти, из-за чего снижается способность соображать и растет риск деменции и болезни Альцгеймера.
По словам диетологов, главная причина заключается в избытке глюкозы и трансжиров. Они вызывают хроническое воспаление, повреждают сосуды мозга и провоцируют образование атеросклеротических бляшек, что ухудшает питание нейронов.
