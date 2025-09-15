Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 08:00

Общество

Ученые из США установили негативное влияние фастфуда на работу мозга

Ученые из США установили негативное влияние фастфуда на работу мозга

Россиянам предложили платить за занятия спортом на улицах

Мода на 90-е стала популярной в России

Арендодателям напомнили об ответственности за отказ жильцам в регистрации

В России предложили выдавать бесплатное жилье учителям с 25-летним стажем

289 детей родились в Москве 14 сентября

"Утро": 22 градуса ожидается в Москве днем 15 сентября

Лайки и смайлики в соцсетях могут повлечь штраф или арест

Рабочая неделя перед Днем народного единства будет шестидневной

Метеорологическая осень наступит в Москве на следующей неделе

Фастфуд способен нанести серьезный вред работе мозга всего за несколько дней. Калифорнийские ученые выяснили, что быстрая еда нарушает работу нейронов в центре памяти, из-за чего снижается способность соображать и растет риск деменции и болезни Альцгеймера.

По словам диетологов, главная причина заключается в избытке глюкозы и трансжиров. Они вызывают хроническое воспаление, повреждают сосуды мозга и провоцируют образование атеросклеротических бляшек, что ухудшает питание нейронов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика