Ученые из США установили негативное влияние фастфуда на работу мозга

Фастфуд способен нанести серьезный вред работе мозга всего за несколько дней. Калифорнийские ученые выяснили, что быстрая еда нарушает работу нейронов в центре памяти, из-за чего снижается способность соображать и растет риск деменции и болезни Альцгеймера.

По словам диетологов, главная причина заключается в избытке глюкозы и трансжиров. Они вызывают хроническое воспаление, повреждают сосуды мозга и провоцируют образование атеросклеротических бляшек, что ухудшает питание нейронов.

