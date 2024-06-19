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19 июня, 20:00

Туризм

Россияне пожаловались на аннулирование билетов агрегатором OneTwoTrip

Россияне пожаловались на аннулирование билетов агрегатором OneTwoTrip

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Между OneTwoTrip и группой пользователей разгорается скандал. Агрегатор выложил на сайт дешевые билеты в Турцию, Египет и Европу стоимостью от 100 до 1000 рублей, которые некоторые успели приобрести. Однако потом в компании обнаружили ошибку и аннулировали проездные. Путешественники остались недовольны, несмотря на то, что уплаченные деньги им вернули, и собираются обратиться в суд.

В данный момент на сайте OneTwoTrip цены на билеты вернулись к реальным значениям и составляют от 20 до 100 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоДарья Тащина
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