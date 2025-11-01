Столичные фонтаны подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства подготовили городские фонтаны к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Были выполнены работы по консервации фонтанов. Специалисты слили воду, провели очистку чаш, скульптур и оборудования, промыли сооружения. После этого они демонтировали фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, смонтировали заглушки.

Бирюков рассказал, что сооружения со сложными коммуникациями защищаются зимой специальными конструкциями. Например, светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" закрывают надувным куполом, а плавающие фонтаны на Водоотводном канале и Братеевском пруду демонтируют.

"В течение зимы будем готовить столичные фонтаны к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля", – добавил заммэра.

Он рассказал, что зимой работниками будут проверены и заменены насосы, струеобразующие элементы и фильтры. Также внимание уделят облицовке чаш и парапетов. В список работ входят и профилактический ремонт коммуникаций, а также диагностика гидравлики. Бирюков подчеркнул, что в зимний период осмотр сооружений будет проходить регулярно.

Ранее сообщалось, что в столице в преддверии зимнего сезона промыли более 1,1 тысячи памятников. Каждый объект очищался по специальной технологии в зависимости от того, из какого материала он сделан.

Специалисты проверили монументы на наличие ржавчины и повреждений, каждая деталь скульптур очищалась вручную специальными щетками.

