График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 13:15

Город

Подземные и надземные пешеходные переходы начали готовить к зиме

Подземные и надземные пешеходные переходы начали готовить к зиме

Праздничную программу с речными прогулками подготовили ко Дню народного единства

Бесплатные спортивные секции открыты для посещения в Москве

Два новых подразделения пожарных заступили на дежурство в Москве

Экскурсии на электросудах сделали бесплатными в Москве ко Дню народного единства

"Новости дня": современное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве

"Новости дня": маршрут № 1443 начал курсировать из Москвы в Химки

"Новости дня": дом 1917 года обновили в Тверском районе столицы

"Новости дня": новые турникеты появятся на 25 станциях метро Москвы в 2026 году

Температура поднимется до 10 градусов в Москве 4 ноября

Подземные и надземные пешеходные переходы начали готовить к зиме. Каждое сооружение тщательно промывают вручную.

Затем стены, гранитные парапеты и лестницы очищают с помощью аппаратов высокого давления и щеток. Там, где это требуется, проводят покраску и ремонт. Надземные сооружения снаружи промывают с помощью автовышек. На время работ переходы не закрываются. На месте выставляются только ограждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика