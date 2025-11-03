Подземные и надземные пешеходные переходы начали готовить к зиме. Каждое сооружение тщательно промывают вручную.

Затем стены, гранитные парапеты и лестницы очищают с помощью аппаратов высокого давления и щеток. Там, где это требуется, проводят покраску и ремонт. Надземные сооружения снаружи промывают с помощью автовышек. На время работ переходы не закрываются. На месте выставляются только ограждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.